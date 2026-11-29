Мошенники используют родительские чаты в мессенджерах для распространения вредоносных программ. Не обошли они стороной и волгоградцев.

Депутат Госдумы Антон Немкин отметил: злоумышленники представляются директорами школ и используют настоящие имена учеников и данные образовательных учреждений. В сообщении они утверждают, что ребенок нарушил правила поведения и из-за этого родителям может грозить административная ответственность.

Затем мошенники предлагают открыть ссылку или скачать якобы видеозапись произошедшего. Вместе с файлом на устройство может попасть вредоносная программа, которая способна привести к краже денег и персональных данных, включая доступ к банковским приложениям.

Немкин советует не открывать подозрительные ссылки и вложения, а тревожные сообщения проверять непосредственно через школу по известным контактам.

Родителям также рекомендуют объяснять детям правила цифровой безопасности и просить их сообщать взрослым о сомнительных сообщениях, - пишет RT.

Ранее сообщалось: злоумышленники выдают себя за сотрудников Центра занятости.