В рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области разыскивают 12-летнего школьника Арсения. 24 ноября 2026 года около 12:30 мальчик вышел из школы, после чего домой не вернулся.

Рост ребенка составляет 135-140 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза голубые. На момент исчезновения он был одет в черную толстовку, черную жилетку, темно-серые джинсы и кроссовки.

Всех, кто видел Арсения или знает, где он может находиться, просят сообщить информацию в полицию по телефонам 102 или 112.

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