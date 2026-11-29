Чтобы результаты анализов были максимально точными, важно правильно подготовиться к сдаче биоматериала. Врач Алена Парецкая рекомендует учитывать несколько правил.

Кровь советуют сдавать утром, натощак после 8-12 часов голода. Допустимо пить чистую воду. Накануне лучше отказаться от жирной пищи и алкоголя, а за час до процедуры не курить. Тренировки и физиопроцедуры перед исследованием также рекомендуется перенести.

Для анализа мочи используют утреннюю среднюю порцию. Перед сбором необходимо провести туалет наружных половых органов. Пробу собирают в стерильный контейнер и доставляют в лабораторию в течение 1-2 часов. Если это невозможно, ее можно хранить в холодильнике не более 4 часов.

Кал собирают с чистой сухой поверхности, а не из унитаза. Для анализа берут материал из 3-5 участков. После клизмы, использования свечей или слабительных сдавать такой анализ не рекомендуется.

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