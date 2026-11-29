За десять месяцев 2026 года 149 жителей Волгоградской области сдали образцы крови для типирования на донорство костного мозга. Полученные данные позволяют определить генетические характеристики тканевой совместимости и внести их в единый регистр.

При совпадении с пациентом потенциальному донору предложат пройти дополнительное медицинское обследование. Решение об участии в донорстве принимается добровольно.

В целом с начала года более 17 тысяч жителей региона приняли участие в донорском движении. За это время было совершено свыше 37 тысяч донаций крови и ее компонентов, специалисты службы крови заготовили и переработали около 19 тысяч литров цельной донорской крови.

Сдать кровь может дееспособный гражданин России старше 18 лет, прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний.

К слову, для доноров предусмотрены меры социальной поддержки, в том числе оплачиваемые дни отдыха.

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