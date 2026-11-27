День матери положительно оценивают 62% опрошенных волгоградцев, следует из результатов исследования SuperJob. Еще 29% относятся к празднику нейтрально, а отрицательное мнение высказали лишь 1% участников опроса.

Среди женщин доля сторонниц Дня матери составила 70%, среди мужчин - 54%. При этом 13% мужчин затруднились оценить свое отношение к празднику либо впервые о нем узнали. Среди женщин таких ответов оказалось значительно меньше - 3%.

Молодые волгоградцы также немного чаще положительно воспринимают эту дату. Среди участников опроса младше 35 лет праздник поддержали 66%.

В опросе участвовали представители экономически активного населения Волгограда.

Ранее волгоградцам рассказали, где подработать к Новому году.