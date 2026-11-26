Лишь 8% волгоградцев, знакомых с цифровым рублем, готовы получать в нем зарплату полностью или частично.

Опрос SuperJob показал, что 3% экономически активных жителей Волгограда готовы перевести в цифровой формат весь доход, еще 5% - получать таким способом только часть зарплаты. При этом 81% не хотят переходить на новый формат расчетов, а 11% затруднились ответить.

Мужчины оказались немного более склонны к полной выплате зарплаты в цифровых рублях.

Возраст также влияет на отношение к новому формату. Среди волгоградцев младше 35 лет 4% готовы получать в цифровых рублях всю зарплату, еще 7% - ее часть. В группе от 35 до 45 лет суммарная доля согласных составляет 6%, а среди жителей старше 45 лет - только 2%.

Чаще на полный перевод дохода в цифровые рубли готовы соглашаться горожане с зарплатой до 100 тыс. рублей.

Ранее опрос показал, сколько волгоградцев считают себя трудоголиками.