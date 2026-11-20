Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда составит 28 935 рублей в месяц. Сейчас МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей.

Таким образом, минимальная зарплата увеличится на 6,8%. Повышение предусмотрено бюджетным пакетом.

На 2027-2029 годы предлагается изменить порядок расчета МРОТ. В этот период его будут определять с учетом прогнозируемой динамики среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций, а не медианной зарплаты.

В заключении профильного комитета Госдумы отмечается, что такой подход позволит использовать более современные и разносторонние прогнозные данные, - пишет РИА.

Ранее сообщалось о двойных выплатах пособий в декабре.