В Волгограде некоторые работники транспортной отрасли могут оформить страховую пенсию раньше общеустановленного возраста. Право на досрочный выход зависит от профессии, продолжительности специального и общего страхового стажа. Об этом рассказали специалисты СФР.

Мужчины-водители автобусов, троллейбусов и трамваев регулярных городских маршрутов могут выйти на пенсию в 55 лет, если имеют не менее 20 лет специального и 25 лет общего стажа. Для женщин возраст составляет 50 лет при 15 и 20 годах стажа соответственно.

Для работников локомотивных бригад, специалистов метрополитена, отвечающих за безопасность движения, а также плавсостава морского и речного флота условия одинаковы: мужчины - с 55 лет при спецстаже от 12,5 года и общем стаже от 25 лет, женщины - с 50 лет при 10 и 20 годах соответственно.

Для летного состава правила отличаются. Пилоты могут оформить пенсию независимо от возраста при выслуге 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Бортпроводники получают право на нее с 50 лет мужчины и с 45 лет женщины при необходимом специальном и общем стаже.

Во всех случаях требуется не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее сообщалось о стоимости одного пенсионного балла.