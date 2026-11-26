27 больничных оплатили самозанятым в Волгоградской области в рамках эксперимента по добровольному страхованию. Участники программы начали платить страховые взносы с февраля.

В СФР напомнили: чтобы получать пособия, самозанятые должны перечислять взносы не менее шести календарных месяцев подряд. Размер платежа зависит от выбранной страховой суммы - 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Ежемесячный взнос составляет соответственно 1344 или 1920 рублей.

Взносы можно перечислять ежемесячно либо сразу за весь год. В последнем случае сумма составляет 16 128 или 23 040 рублей.

Размер пособия зависит от страхового стажа, периода уплаты взносов и продолжительности больничного. Самая крупная выплата самозанятому в регионе на сегодня составила 33 600 рублей.

Эксперимент действует с начала года и позволяет самозанятым получать пособия при болезни, травме, уходе за больным ребенком или родственником и в ряде других случаев.

Выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет в программу не входят.

Ранее сообщалось о двойных выплатах детских пособий в декабре.