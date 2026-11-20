Три награды международного конкурса «Святость материнства – 2026» достались специалистам социальной сферы Волгоградской области. Итоги подвели в Санкт-Петербурге.

Лучшим специалистом по социальной работе признана Ольга Воробьева из Котовского центра социального обслуживания населения. Проект «Школа семейного мастерства» Октябрьского центра соцобслуживания также не остался без награды.

Специальный приз жюри получила команда Комплексного центра соцобслуживания за практику урегулирования семейных конфликтов. Всего организаторы рассмотрели 402 заявки из России и Беларуси, в финал прошли 72 участника, сообщает администрация Волгоградской области.