ЕвроХим-ВолгаКалий подтвердил соответствие своей интегрированной системы менеджмента высоким международным стандартам, успешно пройдя аудит «Бюро Веритас» и получив три ключевых сертификата — ISO 9001 (качество), ISO 14001 (экология) и ISO 45001 (безопасность труда). За этим результатом стоит кропотливая ежедневная работа специалистов отдела сертификации, которые следят за тем, чтобы производимый комбинатом калий хлористый стабильно отвечал строгим требованиям аграриев по всему миру.

В основе контроля на предприятии лежит единая и понятная структура, где требования к технологическим процессам, экологии и безопасности труда тесно связаны между собой. Поддержание этой системы и контроль за соблюдением всех норм невозможны без слаженной работы профильных специалистов.

За каждой партией удобрения стоит работа в том числе отдела сертификации, в котором сейчас трудятся три человека: начальник отдела — Алла Дударева, главный специалист — Наталья Авдеева и ведущий специалист Юлия Арнаутова. Они отвечают за то, чтобы продукция и нормативная документация предприятия соответствовала требованиям законодательства, стандартов и внутренних регламентов.

«Получаемые нами сертификаты выступают надежной гарантией качества производимой нашим предприятием продукции. Это — высокая ответственность, кропотливый труд и повод для заслуженной гордости нашей профессией, коллегами и всем предприятием в целом!», — отметила Алла Владимировна.

Интегрированная система объединяет управление качеством, экологией и охраной труда в единый свод правил без дублирования и противоречий. Чтобы этот механизм исправно работал, отдел сертификации отслеживает изменения в законах и международных стандартах, своевременно обновляет внутреннюю документацию и обучает персонал новым требованиям. Кроме того, специалисты создали на предприятии единый реестр документов — теперь любой сотрудник может быстро и без проблем найти актуальный регламент по любому процессу и направлению работы, а также обратиться в отдел за экспертной помощью при разработке и оформлении новых документов.

Работа отдела редко видна со стороны, но без нее невозможны выпуск продукции, отгрузки и спокойное прохождение проверок. Вовремя оформленный сертификат бережет бюджет и репутацию предприятия, а отлаженная система снижает производственные риски, простои и брак. Отдел сертификации делает так, чтобы стандарты не оставались формальностью на бумаге, а реально работали каждый день.

ЕвроХим-ВолгаКалий принял делегацию Совета промышленников при губернаторе Подробнее

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»