В Волгограде началась обкатка новой партии трамваев, прошедших капитально-восстановительный ремонт на заводе «ВЭТА». Вагоны проходят проверку на улицах города, прежде чем выйти на маршруты.

По данным администрации Волгограда, работы завершены по 17 из 20 вагонов. До конца текущего года планируется завершить всю партию. Каждый трамвай проходит обкатку протяженностью порядка 50 км, в ходе которой проверяется работа всех систем.

«Мы проводим капитально-восстановительный ремонт именно тележек. А кузов и оборудование вагонов полностью новое и соответственно прослужит долгие годы», – отмечает главный инженер завода по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА» Сергей Сорокин.

Новые корпуса устанавливаются на отремонтированные тележки от вагонов «Татры Т-3». Поставщиком корпусов выступает предприятие из Екатеринбурга. Вагоны оснащены частично низким полом, кондиционером, системами отопления и видеонаблюдения.