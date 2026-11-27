МегаФон и «Слетать.ру» изучили, как россияне готовятся к путешествиям на новогодние каникулы. По данным «Слетать.ру», лидерами по продажам пакетных туров стали Таиланд (26%), Египет (23%) и Вьетнам (12,6%). Аналитики МегаФона, в свою очередь, зафиксировали рост интереса к официальным туристическим сайтам зарубежных стран: в ноябре их аудитория увеличилась на 15% по сравнению с октябрём.



По данным оператора, аудитория исследованных туристических ресурсов выросла на 73%. Наиболее заметную динамику продемонстрировали агрегаторы жилья — число их пользователей увеличилось на 85%. При этом аудитория сервисов поиска готовых туров сократилась на 27%. Во многом такая разница объясняется тем, что организованные путешествия россияне выбирают заранее, а поиском размещения для самостоятельных поездок активнее занимаются ближе к праздникам.



Основную аудиторию сайтов для планирования поездок составили россияне в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 38% пользователей. Следом расположились возрастные группы 45–54 лет (27%) и 25–34 лет (15%). При этом наиболее заметный прирост аудитории пришёлся на старшие поколения: число пользователей старше 65 лет увеличилось в 2,7 раза, а в возрасте 55–64 лет — в 2,1 раза по сравнению с октябрём.



Наибольшую активность в подготовке к новогодним путешествиям проявили жители Москвы и Московской области. На втором месте расположился Краснодарский край, на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область. В пятёрку регионов также вошли Ростовская и Калининградская области.

По данным «Слетать.ру», в десятку наиболее востребованных направлений для пакетных путешествий с заездами в период новогодних каникул вошли Таиланд (26% от общего объёма продаж), Египет (23%), Вьетнам (12,6%), Россия (6,8%), ОАЭ (6,7%), Китай (5%), Турция (4%), Шри-Ланка (2%), Мальдивы (2%) и Беларусь (1,8%).



При этом ряд направлений продемонстрировал заметный рост числа заявок на новогодние поездки по сравнению с прошлым годом. Их количество увеличилось в 3,6 раза по Беларуси, в 3 раза — по Малайзии, почти в 3 раза — по Филиппинам и в 2 раза — по Индонезии. Среди популярных направлений также выросло число заявок на поездки в Китай (+31%), Вьетнам (+10,6%) и Таиланд (+2%).



Изменился и средний чек путешествий. Наиболее заметно он вырос по Вьетнаму — на 38,5%, до 249 350 рублей, и ОАЭ — на 23,5%, до 291 000 рублей. В России показатель увеличился на 12%, до 93 980 рублей, в Таиланде — на 3,6%, до 213 500 рублей, в Египте — на 1,3%, до 223 000 рублей. По Китаю средний чек вырос на 12%, до 244 000 рублей*.



Средняя продолжительность новогоднего путешествия осталась прежней — восемь ночей. Средняя глубина бронирования сократилась на 3,5% и составила 81 день.



По итогам предыдущих новогодних каникул наиболее популярными зарубежными направлениями среди абонентов МегаФона стали Беларусь, Турция и ОАЭ. Всего в период праздников 2025/26 за границей побывало на 22,5% больше абонентов оператора, чем за аналогичный период предыдущего года.

*Показатель рассчитывается по стоимости всего бронирования и зависит в том числе от количества туристов, продолжительности отдыха и категории отеля.

Реклама. Рекламодатель ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560 erid: 2W5zFFvDP9k