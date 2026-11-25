В субботу, 28 ноября в концертном зале Волгоградской филармонии на сцену выйдут заслуженные артисты Абхазии органист Лука Гаделия и колоратурное сопрано Кристина Эшба. Они выступят в программе «Орган в зеркале эпох». 6+

Программа охватит музыку разных эпох и стилей: от барокко до современных обработок. Прозвучат произведения французских, немецких и итальянских композиторов, испанские мелодии, лирические миниатюры Сен-Санса. Кроме того, слушатели услышат джазовую версию токкаты и фуги Баха, киномузыку Ханса Циммера, хит «Ameno», а также классику американского джаза и мюзикла.

Оба исполнителя — выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, солисты Абхазской государственной филармонии. Лука Гаделия в 2022 году получил премию «Органист года» в номинации «Персона». Кристина Эшба — лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашённая солистка Большого театра.

«Дуэт органа и сопрано обещает особую атмосферу, а разнообразный репертуар позволит каждому найти в концерте что-то близкое», — делятся в Волгоградской филармонии.

Ранее волгоградские актёры поделились, сложно ли им общаться с юными зрителями .