29 ноября в Волгоградской филармонии впервые выступит скрипач Леонид Железный. Его концерт проходит при поддержке Московской филармонии в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

Леонид Железный — выпускник Московской консерватории имени Чайковского, лауреат многих престижных конкурсов. Он обладатель специального приза XVI Международного конкурса имени Чайковского и премии Юрия Башмета «За красоту звучания».

В первом отделении скрипач вместе с Волгоградским академическим симфоническим оркестром под управлением главного дирижёра Игоря Томашевского исполнит Концерт для скрипки с оркестром Бетховена. Это единственный завершённый скрипичный концерт композитора, который вошёл в золотой фонд классики.

Во втором отделении оркестр сыграет Симфонию № 4 «Итальянскую» Мендельсона. Композитор написал её под впечатлением от поездки по Италии. Хотя эта симфония считается одной из самых популярных у Мендельсона, в концертных залах она звучит нечасто.

Как отметили в филармонии, воскресный концерт откроет слушателям палитру оркестровых красок двух эпох — строгого венского классицизма и эмоционального романтизма с национальным колоритом.

Ранее стало известно, что художественный руководитель и главный дирижёр Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов возглавил жюри «Золотой маски» в номинациях «Опера» и «Оперетта/Мюзикл» раздела «Музыкальный театр».