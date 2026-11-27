В Волгограде у железнодорожных переездов возле станции имени Максима Горького в посёлке Горьковском и станции Разгуляевка прошли профилактические акции «Внимание, переезд!». В рейдах участвовали сотрудники Волгодонской и Волгоградской дистанций пути вместе с Госавтоинспекцией. Водителям раздавали памятки и тематические сувениры, просили быть внимательнее при пересечении путей.

Железнодорожники регулярно проверяют состояние переездов и проводят их капитальный ремонт. Кроме того, они беседуют с работниками автотранспортных предприятий. С января по октябрь 2026 года в Волгоградской области распространили более 26 тысяч памяток, а участниками профилактических бесед стали около 17 тысяч водителей.

Приволжская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения на переездах.