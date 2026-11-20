Волгоградка Валентина Рясова успешно выступила на мультиспортивном чемпионате мира World Triathlon Multisport в Абу-Даби. Она завоевала золото в двух дисциплинах — акватлоне и дуатлоне.

Соревнования прошли на острове Худайрият. Спортсмены преодолели три отрезка: 2,7 километра бега, один километр плавания и 2,6 километра бега. Плавание не стало сильной волгоградки — после воды она шла лишь десятой. Зато на беговых этапах ей не было равных: Валентина отыграла отставание и финишировала первой с результатом 34 минуты 37 секунд.

Борьба шла до последних метров: отрыв от второй призёрки Марго Гарабедян из Камбоджи составил всего 3 секунды.

Это второе золото волгоградки на турнире. Пять дней назад здесь же она победила в дуатлоне в смешанной эстафете вместе с Дмитрием Карпеевым из Белореченска. Спортсмены выступали в формате 2×2: каждому нужно было поочерёдно пройти четыре отрезка — 2 км бега, 6,1 км на велосипеде и финальный один километр бега.

Валентина Рясова с первых метров вывела команду в лидеры, и россияне только наращивали преимущество. Завершил гонку Дмитрий Карпеев с результатом 1 час 18 минут 31 секунда.

Ранее волгоградка Серафима Фокина принесла золото национальной команде на IV юношеских летних Олимпийских играх в Дакаре.