В Калуге завершился Всероссийский комплексный физкультурный турнир «Кубок защитников Отечества». Он стал финалом двухлетнего цикла межрегиональных соревнований, в котором участвовали около 300 ветеранов СВО из 62 регионов России. Волгоградскую область представляла команда из пяти спортсменов, победителей и призёров межрегионального турнира ЮФО, который прошёл в октябре в Краснодаре.

Алексей Бузунов и Иван Шляхтуров вошли в десятку лучших в спортивном метании ножа. Леонид Галкин и Дмитрий Любимов выступили в пулевой стрельбе, Артём Куприянов — в шоудауне.

Спортсмены разыграли награды в восьми дисциплинах. Участники с поражением опорно-двигательного аппарата состязались в пулевой стрельбе, стреляли из лука, метали ножи, играли в настольный теннис, соревновались в пауэрлифтинге и волейболе сидя. В программе спорта слепых прошли соревнования по пауэрлифтингу и настольному теннису в формате шоудаун, сообщают в облкомспорта.

Ранее волгоградка Валентина Рясова выиграла золото чемпионата мира в Абу-Даби.