Фотографию умершего можно размещать непосредственно на могильном кресте - православная церковь не запрещает такой вариант оформления. Об этом заявил иерей Виктор Никишов, пишет канал «Святые места».

По словам священника, в церковных канонах нет требований обязательно устанавливать портрет на кресте или, наоборот, отказываться от него. Поэтому решение остается за родственниками покойного.

Никишов отметил, что в древней христианской традиции главным символом места погребения был крест. Он символизировал веру в воскресение и вечную жизнь, тогда как фотографии на могилах появились значительно позже.

По словам священнослужителя, портрет может помогать близким сохранять память об усопшем и сосредоточиться на молитве. Однако главным в православном поминовении остается не оформление могилы, а молитва за покойного.

Ранее сообщалось о запретах и приметах на 21 ноября, Михайлов день.