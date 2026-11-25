Желтый уровень погодной опасности ввели в Волгоградской области в связи со штормовым ветром. По данным Гидрометцентра России, сильные порывы ветра прогнозируются в регионе до конца рабочей недели

В Волгоградском ЦГМС сообщают: в среду, 25 ноября ветер поднимется временами до 15-20 м/с. К вечеру на территории региона и областного центра ожидаются небольшие осадки в виде дождя со снегом и снега.

В ночь на 26 ноября температура воздуха опустится до −2...-4º в Волгограде, ветер продолжит бушевать и в городе, и в районах области. Местами его порывы усилятся в четверг до 18-23 м/с. И только к утру пятницы прекратятся осадки, а ветер уляжется до 9-14 м/с утром и до 5-10 м/с днём. В ряде территорий температура опустится в ночь на 27 ноября до −6º, а при прояснении до −10º.

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