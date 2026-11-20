ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает активно внедрять систему кадрового электронного документооборота (КЭДО). Чтобы поддержать переход на современный цифровой формат и поощрить сотрудников, которые первыми оценили его преимущества, на предприятии провели праздничный розыгрыш подарков.

Внедрение КЭДО позволяет работникам предприятия решать большинство кадровых вопросов дистанционно и без традиционных «бумажных» процедур. Оформить отпуск, заказать справку, ознакомиться с приказами или подписать документы теперь можно в пару кликов прямо со смартфона или рабочего компьютера в любое удобное время.

Участниками розыгрыша автоматически стали все сотрудники предприятия, которые подключились к системе и активно используют её в работе. Победителей определили путём случайного выбора, а счастливчики уже получили полезные и памятные призы от компании.

«Переход на кадровый электронный документооборот — это важный шаг в сторону комфорта наших сотрудников. Мы видим, что коллектив положительно оценивает новый сервис: он экономит время и делает взаимодействие с кадровой службой максимально простым и прозрачным. Розыгрыш призов стал приятным поводом поблагодарить коллег за вовлечённость и готовность осваивать современные цифровые инструменты», — отметил директор по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда.

ВолгаКалий продолжит развивать удобные цифровые решения для коллектива, сочетая внедрение современных технологий с заботой о комфорте каждого сотрудника. Сотрудник ЕвроХим-ВолгаКалия принял участие в Вахте Памяти Подробнее

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