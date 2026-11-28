В Волгограде продолжается реконструкция здания Центрального универмага. Подрядчик перешёл ко второму этапу: рабочие укрепляют наружные кирпичные стены и проёмы, ставят временные стойки для поддержки перекрытий.

Как сообщают в областном комитете строительства, работы разбили на несколько этапов: во время демонтажа нашли скрытые дефекты, часть конструкций признали аварийными. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по научно-проектной документации. На этом основании подрядчик перешел к очередному этапу.

Проект предусматривает восстановление декора фасадов и интерьеров по обмерам сохранившихся фрагментов. В планах — замена повреждённой кирпичной кладки, восстановление балюстрады и ограждений балконов, карнизов. Внутри воссоздадут кессоны, капители колонн и пилястр, карнизные тяги, лепные розетки.

На данный момент в здании усилены конструкции 1–3-го этажей, смонтированы витражи фасада, стены шахты грузового лифта и стяжка пола. Специалисты демонтировали пристройку № 3, часть кровли и перекрытия 4-го этажа, фундаменты опорных конструкций. В подвале установили домкратные стойки, разобрали кирпичную кладку парапета.

После завершения работ в здании ЦУМа разместится современный музейно-выставочный центр имени Александры Пахмутовой. Его основой станут фонды Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова и постоянная экспозиция о жизни и творчестве композитора.

Здание ЦУМа — объект культурного наследия федерального значения. В его подвале в 1943 году 38-я мотострелковая бригада полковника Бурмакова взяла в плен штаб вражеской группировки.

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