Двенадцать сотрудников крупного волгоградского предприятия окончили магистратуру Волгоградского государственного технического университета по программе «Металлургия и металловедение алюминиевых сплавов».

Все они успешно защитили выпускные квалификационные работы, а трое выпускников получат дипломы с отличием. Обучались сотрудники Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ без отрыва от производства.

Члены экзаменационной комиссии отметили хорошую подготовку магистрантов. В своих работах они продемонстрировали не только теоретические знания, но и профессиональный опыт, полученный непосредственно на производстве.

Программа обучения была разработана по запросу предприятия с учетом его специфики. К ее реализации привлекли ведущих специалистов завода, которые помогали связывать учебные темы с практическими производственными задачами.