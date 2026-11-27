Кредитный портфель предприятий и организаций Волгоградской области на 1 октября 2026 года составил 356 млрд рублей. За год он вырос на 5,5%. Для сравнения, в среднем по России корпоративный портфель увеличился на 12,7%.

Крупный бизнес региона нарастил обязательства по кредитам на 9,4%. У малого и среднего предпринимательства портфель, напротив, снизился на 7%.

«По октябрьскому прогнозу Банка России в целом по стране прирост корпоративного кредитного портфеля за 2026 год составит 9-12%», — отметил управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Региональные компании сдерживают спрос на кредиты и чаще финансируют деятельность за счёт собственных средств. На 1 октября объём денег на расчётных счетах волгоградских организаций составил чуть больше 81 млрд рублей — на 1,9% меньше, чем годом ранее, уточняют в пресс-службе отделения.

Средства индивидуальных предпринимателей сократились на 2,6%, до 27,6 млрд рублей. Сильнее всего уменьшились депозиты юридических лиц — на 11,9%. Это в частности связано с постепенным снижением ставок банками по мере смягчения денежно-кредитной политики с июня прошлого года.

Ранее аналитики подсчитали, что только 8% волгоградцев готовы получать зарплату в цифровых рублях .