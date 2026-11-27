В городе Волжском Волгоградской области начали подготовку к новогодним праздникам. К середине декабря здесь установят 40 элементов оформления. 20-метровая ель украсит площадь Ленина.

На сегодняшний день сотрудники «Комбината благоустройства» разместили здесь гирлянды на елях, а на пересечении проспекта Ленина с площадью Комсомольской появились светодиодные снежинки. У больницы имени Фишера горожанам поднимают настроение световые конусы.

Ель на площади Ленина станет центром световой композиции «Звёздное небо». В сквере Первостроителей установят сверкающего огнями оленя, у центрального рынка — фоторамку со снежинками перед центром «Юность» — часы.

Ранее стало известно, что Центральный парк Волгограда готовит к зиме каток и горки .