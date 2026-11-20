В Волгоградской области стало на одно племенное хозяйство больше. КФХ из Кумылженского района получило статус племенного репродуктора по разведению лошадей донской породы. Соответствующий приказ подписал Минсельхоз России.

Теперь в регионе 27 племенных хозяйств: один селекционно-генетический центр, девять племенных заводов и 17 репродукторов.

В хозяйстве Александра Девятаева лошадьми донской породы занимаются с 2021 года. В настоящее время в там содержат 57 дончаков. Эти лошади выносливы, неприхотливы, хорошо переносят местный климат, для их содержания не нужны тёплые постройки. В ближайшие десять лет фермер планирует увеличить табун до 150 голов.

Ранее список племенных хозяйств региона пополнило и АО «Раздолье» из Котовского района: в июне 2026-го оно получило статус репродуктора по разведению крупного рогатого скота симментальской породы.

Развитие животноводства — один из приоритетов областного АПК. Осенью 2026 года в хозяйствах региона заготовили более 1,1 млн тонн кормов. Это покрывает потребности животноводства на 101,2%. Грубыми и сочными кормами хозяйства обеспечены на 110,1%, зернофуражом — на 105,2%. Качество кормов удовлетворительное, подчёркивают в областном комитете сельского хозяйства.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области построят молочный завод на 300 тысяч голов.