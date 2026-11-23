У более чем 6,5 тысяч жителей города Волжского появилась возможность подключиться к сети фиксированного домашнего интернета, который полностью построен на гигабитной инфраструктуре. Речь идёт об отдельных домах на проспекте Ленина, улицах имени генерала Карбышева, Юрия Харламова и Ольги Скрипки, сообщают в МТС.

Сеть рассчитана на высокую нагрузку и одновременную работу множества устройств — от компьютеров и телевизоров до камер видеонаблюдения и систем умного дома. Её высокая пропускная способность позволяет комфортно пользоваться интернетом, даже если в семье к ней подключены сразу несколько человек.

«Развитие инфраструктуры в городе на этом не остановится: мы продолжаем масштабную работу, чтобы расширять возможности подключения и делать гигабитный интернет доступным для еще большего числа волжан и волгоградцев», — отметила директор компании в регионе Наталья Сахарова.