Будущее роста российской промышленности будет зависеть не от отдельных успешных проектов, а от способности экономики выстраивать производственные цепочки между отраслями. Такое мнение высказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин в преддверии инвестиционного форума «Россия зовет!».

По его словам, каждая крупная инвестиционная программа формирует спрос за пределами своей отрасли: новая генерация требует оборудования и электротехники, развитие логистики — складов и автоматизации, модернизация промышленности — цифровых решений и специализированного машиностроения. Задача банков, отметил эксперт ВТБ, — объединить разрозненный спрос в масштабный заказ, который даст производителям многолетнюю загрузку и основания для инвестиций.

В качестве примера такого подхода Средин привел энергетику, где спрос промышленных предприятий на собственную генерацию и модернизацию энергоостановок консолидировали в заказ на газопоршневые установки. Похожая логика, по его словам, применяется в складской логистике — спрос операторов на современные мощности объединяется в заказ на стандартизированные роботизированные решения.

В сфере цифровизации, по данным эксперта, в горной добыче, металлургии и химии уже сформирован каталог почти из 700 отечественных решений — от систем управления и аналитики до промышленного интернета вещей.

Средин также рассказал о межотраслевых кооперационных проектах: в России выстраивается цепочка производства фосфора для защиты растений с участием компаний из сферы минеральных удобрений, органической химии и цветной металлургии, а металлургические и химические предприятия договариваются об использовании побочной серной кислоты для выпуска сульфата аммония.

Отдельное направление, по словам банкира, — компенсационные сделки с иностранными партнерами, когда зарубежная компания вкладывает технологию и капитал, а возврат получает продукцией будущего завода. Такой формат, отметил он, применяется в производстве сверхкрупногабаритных шин, катализаторов и фармсубстанций.