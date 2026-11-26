Совместные рейды сотрудников энергокомпании и судебных приставов прошли в октябре и ноябре 2026 года по местам жительства должников, проживающих в Кировском районе Волгограда. Большая часть проверок затронула жителей улиц Зины Маресевой и Кирова. Участники рейдов обследовали имущественное положение горожан, скопивших долги по электроэнергии, приставы арестовали бытовую технику.

Один из должников на месте оплатил долг в сумме 71 246 рублей в полном размере. Другой не исполнял решения суда более пяти лет, и только узнав о грузе возможных ограничений в ходе рейда энергетиков и приставов, начал расплачиваться по прошлым обязательствам.

«Напоминаем, что наличие неоплаченной задолженности ведет к возбуждению исполнительного производства и, как следствие, одному из неприятных последствий — наложению запрета на регистрационные действия с имуществом. Это означает, что собственник не вправе продать, подарить или другим образом переписать принадлежащее ему имущество, — пояснил Роман Родионов, руководитель службы по работе с дебиторской задолженностью ПАО „Волгоградэнергосбыт“. — Срок действия запрета — бессрочный. Основанием для снятия запрета является только полное погашение задолженности».

Всего по итогам рейдов должниками выплачено уже около 99 тысяч рублей. Мероприятия продолжатся и в декабре. Чтобы не оказаться заложником ситуации, в энергокомпании рекомендуют оценить свои персональные риски, проверить сумму неоплаченной задолженности и произвести оплату наиболее удобным способом.

Для того, чтобы сделать все это дистанционно, без визита в сбытовой участок, можно воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте компании: «Личный кабинет абонента Волгоградэнергосбыт — оплата — оплата без регистрации».

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