В Волгоградской филармонии начали принимать заявки на региональный музыкальный фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного». Он пройдёт в 2027 году.

Участвовать могут дети от 7 до 17 лет — ученики музыкальных школ, школ искусств и других учреждений допобразования Волгограда и области. Приглашают не только солистов, но и камерные ансамбли численностью до десяти человек.

Отбор пройдёт в два этапа. Сначала, с 14 по 25 декабря 2026 года, жюри посмотрит видеозаписи. Затем, 24 января 2027 года, состоятся очные прослушивания в концертном зале филармонии. Итоги объявят 1 февраля 2027 года.

Лауреаты выступят на большой сцене филармонии вместе с Волгоградским академическим симфоническим оркестром и Оркестром русских народных инструментов имени Н. Н. Калинина. Победители получат дипломы и призы, а за лучшее и самое яркое выступление — Гран-при и специальный диплом.

Заявки принимают до 11 декабря 2026 года.

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