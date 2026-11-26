Волгоградская облдума утвердила новые ставки транспортного налога. Для владельцев легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил (л.с.) повышение будет двухэтапным: уже в 2027 году ставку поднимут до 19 рублей за л.с., а с 2028-го — до 25 рублей. В настоящее время она составляет 14 рублей.

Для волгоградцев, владеющих мощными машинами в 2027 году ставку также поднимут на пять рублей: с 30 до 35. О повышении в 2028 году не сообщается.

«На практике это означает, что для условного автомобиля мощностью 90 л.с., каких в регионе большинство, ежегодная сумма налога в 2027 году вырастет всего на 450 рублей, а в 2028-м — на 540 рублей», — поясняют в пресс-службе облдумы.

Для владельцев мощных яхт и гидроциклов до 100 л.с. рост составит 40 рублей: 200 рублей за л.с. против нынешних 160. Им придётся выложить до 20 тысяч рублей в год. Если мощность яхты выше 100 л.с., ставка вырастет до 400 рублей за л.с. — на 90 рублей, а общая сумма налога — до 60 тысяч рублей.

Ставка налога на гидроциклы мощностью менее 100 л.с. составит 250 рублей за л.с. одну лошадиную силу, тогда как в настоящее время составляет 210 рублей. В год сумма налога вырастет до 25 тысяч рублей. На технику более 100 л.с. — с 410 до 500 рублей за л.с. или 75 тысяч рублей в год.

В пресс-службе облдумы подчёркивают, что полученные по повышенной налоговой ставке средства будут направлены в дорожный фонд региона, что позволит ускорить обновление дорожной инфраструктуры.

Ранее налоговые инспекции региона перешли на особый режим работы в преддверии 1 декабря.