Жители региона стали чаще интересоваться речными круизами. За год ежемесячное число посетителей на сайтах бронирования таких путешествий увеличилось на 38%. Аналитики МегаФона отметили, что ключевой вклад в эту динамику внесли любители туризма от 45 лет и старше.

Быстрее всего растёт сегмент взрослой аудитории. За год число посетителей круизных сервисов в возрасте 45‑54 лет подскочило на 53%. Еще более заметный интерес показали пенсионеры: люди от 55 лет заходили на сайты туров на 68% чаще. Для сравнения более молодая аудитория показала динамику год к году в среднем на 22%.

Основной объём спроса в регионе пока формируют туристы от 35 до 44 лет — они составляют 37% от аудитории профильных ресурсов. Чуть реже водными маршрутами интересуются пользователи от 45 до 54 лет, которые обеспечивают 25% посещений. Тройку лидеров замыкают путешественники старше 55 лет с долей в 23%. Мужчины и женщины интересуются речными путешествиями почти в равной мере. Исследование показало, что их соотношение составляет 49% и 51% соответственно.

Спрос на речные прогулки и круизы по Волге начинает заметно расти ещё в апреле и достигает максимума к июлю. По данным оператора, в этот месяц трафик на сайтах бронирования превысил средний показатель в два раза. Активнее всего жители региона выбирают круизы в выходные и в начале недели — основная часть запросов приходится с воскресенья по вторник. Самым спокойным днём недели для подбора водных туров оказалась среда.

«Мы последовательно развиваем сеть в том числе вдоль популярных туристических маршрутов, чтобы пассажиры круизных теплоходов могли оставаться на связи с близкими на протяжении всего путешествия. Особое внимание уделяем причалам и местам отдыха туристов. Так, с начала года мы запустили новые и модернизировали действующие базовые станции в Волгограде и Камышине. Это позволило расширить зону покрытия сети и повысить качество голосовой связи», — сообщил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

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