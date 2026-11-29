С 1 декабря 2026 года пассажиры поездов дальнего следования будут платить за возврат билетов по новой шкале. Размер сбора составит от 1% до 10% стоимости проезда и будет зависеть от количества дней до отправления.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев объяснил изменение необходимостью сократить искусственный дефицит мест. По его словам, пассажиры иногда покупают несколько билетов на разные варианты поездки, а перед отправлением возвращают ненужные.

В результате свободные места временно недоступны для других пассажиров, хотя реальный спрос на них может быть ниже количества забронированных билетов, - уточняет РИА. Новая система, по мнению депутата, должна стимулировать более ответственное бронирование и возвращать места в продажу заранее.

При этом Федяев отметил, что новые правила не должны создавать проблем для пассажиров, которые вынуждены отказаться от поездки по уважительной причине, например из-за болезни ребенка.

Ранее сообщалось о новых законах декабря.