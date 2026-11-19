Поисковая экспедиция «Вахта Памяти» прошла в Городищенском районе Волгоградской области. Поисковые отряды работали в районе между населенными пунктами Ерзовка и Кузьмичи, где в период Сталинградской битвы шли ожесточенные бои с участием 38-й и 41-й Гвардейских стрелковых дивизий.

Активное участие в экспедиции принял мастер участка погрузки готовой продукции и склада руды ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Плотников. За время работы поисковикам удалось обнаружить останки 21 красноармейца. Пять из них — личный вклад Сергея Ивановича.

Солдатских медальонов при погибших бойцах не оказалось, однако на одном из найденных котелков сохранились надписи. Сейчас артефакт передан специалистам для расшифровки, которая может помочь установить имена павших защитников Сталинграда и найти их родственников.

«Для меня участие в экспедиции — это возможность внести свой вклад в общее дело по сохранению исторической памяти. Уважение к подвигам предков должна жить в реальных делах,и пока мы работаем на местах сражений и восстанавливаем судьбы солдат, связь между поколениями не прервётся», — поделился эмоциями Сергей Плотников.

Сохранение исторической памяти и уважение к подвигу защитников Отечества — одни из ключевых ценностей коллектива ЕвроХим-ВолгаКалия. Сотрудники предприятия регулярно участвуют в патриотических и волонтерских инициативах, своим примером поддерживая сохранение памяти героев Великой Отечественной войны. Сотрудники ВолгаКалия стали призёрами конференции горнорудных предприятий Подробнее

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