К 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом обнародованы ранее закрытые архивные материалы. Они рассказывают, как в годы войны работали сталинградские чекисты.

В документах — история разведки и контрразведки, чьи сотрудники добывали сведения о силах и планах противника. Часть имён до сих пор засекречена, но собранные сведения теперь доступны исследователям.

В воспоминаниях генерал-лейтенанта Александра Воронина, возглавлявшего областное УНКВД, говорится, что даже в тяжёлых оборонительных боях управление вело активную разведку в частях противника и в его тылу. Полученные данные почти каждый день докладывали руководству.

Эти сведения направляли командующим Сталинградским и Донским фронтами Адрею Ерёменко и Константину Рокоссовскому.

«Безусловно, стали одним из слагаемых успешной сталинградской наступательной операции 1942-1943 годов», — считают в УФСБ по Волгоградской области.

Ранее секретные сведения о деятельности сталинградских чекистов опубликовала ФСБ.