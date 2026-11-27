Удалённый с экрана смартфона файл не пропадает бесследно. Многая информация может ещё долго сохраняться в различных хранилищах. Иногда её можно восстановить.

В «Вестнике киберполиции» рассказывают: после удаления файлы попадают в корзину. И ряд приложений сохраняют их там некоторое время. В случае необходимости пользователь может восстановить фото и документы, но только до определённого срока.

Также удалённые файлы могут оставаться в памяти устройства, но тоже не навсегда. Остаются они и на синхронизированных устройствах, и на серверах цифровых сервисов, и в облачных хранилищах, где хранятся резервные копии.

Кроме того, копии могут оставаться у получателей, которым отправлялись документ или снимок.

«В отдельных случаях специалисты по цифровой криминалистике могут восстановить удалённые файлы, переписку и другие электронные следы. Хотя технологии шифрования и особенности накопителей способны затруднить или исключить восстановление», — поясняют в киберполиции России.

В любом случае пользователям следует помнить, что в цифровой среде удаление информации и её окончательное уничтожение — разные процессы. Особенно если речь идёт о конфиденциальной или личной информации.

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